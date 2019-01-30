تجمع "الطيارين السودانين" ينضم لـ"المهنين السودانين" لإسقاط نظام البشير

أعلن تجمع الطيارين السودانين، في بيان له اليوم الأربعاء، عن انضمامه لتجمع "المهنيين السودانين" لإسقاط النظام الحالي برئاسة عمر البشير، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع مصابي الأحداث، والرحمة للشهداء.
وقال تجمع الطيارين في بيانه، "إيماناً منا بالدور الطليعي والريادي الذي يقوم به تجمع المهنيين السودانين في تحريك و تنظيم المظاهرات السلميه ضد النظام القمعي لبلدنا الحبيب.
وتابع "نحن تجمع الطيارين السودانين نعلن انضمامنا لتمجع المهنيين السودانين ووقوفنا معهم في خندق واحد حتى اسقاط النظام".
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