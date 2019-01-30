محافظ بنك السودان :تغذية الصرافات الآلية تغذية شاملة داخل وخارج ولاية الخرطوم

من جانبه طالب رئيس اتحاد المصارف السودانى، عباس عبدالله عباس، مديرى عموم المصارف التجارية للتعاون والتنسيق مع البنك المركزي لإنفاذ خطته الرامية لإعادة الثقة فى النظام المصرفي. وأقرت الحكومة السودانية العام الماضي قرارا بتحجيم الكتلة النقدية بالمصارف بهدف السيطرة على أسعار صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
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