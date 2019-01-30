وأكد وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف في اللقاء التنويري للضباط برتبتي العميد والعقيد الذي إنعقد بالخرطوم اليوم الأربعاء، حرصهم على الحفاظ على أمن الوطن و سلامه المواطنين و صيانة أرواحهم و حماية ممتلكاتهم، بحسب الإعلام العسكري.
وقال إن الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان وتشوه صورته امام العالم، و تؤلب عليه المنظمات وتوفر الدعم للحركات المتمردة التي ظلت تقاتل القوات المسلحة على مدى السنوات الماضية، وأضاف “ثم تأتي اليوم لتشكك في مواقفها الوطنية والإساءة إليها”.
وأكد أن القوات المسلحة ستتصدى بالقانون والملاحقة القضائية لكل الألسن والأصوات المشروخة والاقلام المأجورة التي أساءت إليها. وقطع بأن القوات المسلحة لن تسلم البلاد إلى شذاذ الأفاق من قيادات التمرد المندحرة ووكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج، ولن تتوانى في التصدي لهم مهما كلفها من تضحيات حفاظاً على أمن الوطن و سلامة المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوداني: القوات المسلحة لن تسمح بسقوط الدولة أو إنزلاقها نحو المجهول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.