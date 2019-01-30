الليجا الإسبانية: نيمار ومبابي يعودان للدوري

تحدث خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الإسبانية، عن توقعاته بشأن اقتراب الدوري الإسباني استقبال صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".
وأكد "تيباس" في تصريحات لصحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أنه يتوقع انضمام نيمار ومبابي للدوري الإسباني في الموسم المقبل.
وأضاف: " كنا نأمل في استمرار رونالدو في اسبانيا، ولكن رحيله لم يدمرنا،ا لليجا الإسبانية تتقدم بدون رونالدو، لا أعرف هل هو سعيد هناك وهل الدوري الإيطالي سعيد بقدومه أم لا، ولكن على أي حال رحيله لم يغير شيئاً في الليجا".
وشدد قائلًا: " أعتقد أن هناك أمرًا مهمًا سيحدث في الصيف المقبل بخصوص انتقال الثنائي مبابي ونيمار لليجا".
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