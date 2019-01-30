الدولار يرتفع 3 قروش أمام الجنيه المصري

ارتفع الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء بقيمة تتراوح ما بين قرشين و 3 قروش، بعد ان انخفض خلال يومي الاحد والاثنين الماضيين، بنحو 27 قرشًا. ورفع بنكا الأهلي المصري ومصر والعربي الأفريقي الدولي وبلوم وقناة السويس والمشرق وتنمية الصادرات والإمارات دبي وقطر الوطني أسعار الشراء والبيع بنحو قرشين لتسجل 17.60 و17.70 جنيه. كما رفع البنك التجاري الدولي الأسعار بنحو 3 قروش لتسجل 17.60 و17.70 جنيه.

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