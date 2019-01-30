"فيلايني" يقترب من الدوري الصيني بمبالغ خيالي

يقترب البلجيكي مروان فيلايني نجم مانشستر يونايتد من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وبالتحديد إلى الدوري الصيني.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية فإن نجم وسط مان يونايتد قد يصبح أحد أغلى اللاعبين أجرًا في العالم، حيث من المقرر أن يتقاضى 365 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وذلك في حال إتمام صفقة انتقاله إلى الدوري الصيني.

وأفادت الصحيفة أن فريق شاندونج لونينج الصيني هو الأقرب لضم اللاعب البلجيكي، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية، والذي من المقرر أن تغلق غدًا الخميس.

ويمتلك مان يونايتد من النقاط 45 نقطة يحتل بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتعادل في آخر مبارياته أمام بيرنلي أمس الثلاثاء في الجولة الـ24 بالبريميرليج بهدفين لمثلهما.