زواج أسطوري لـ"سكرتيرة" رئيس جنوب السودان

حطم زواج سكرتيرة رئيس دولة الجنوب (ريتا روتوا) من سفير الجنوب في يوغندا سيمون دوكو مايكل، حاجز أغلى زواج في البلاد بعد ان بلغت تكلفته ملايين الدولارات، بينما تأكد صرف مبلغ (200) مليون شلن يوغندي فقط على الديكور والاعداد في المناسبة التى أجريت في فندق (سيرينا) كمبالا الفخم.

وبحسب مقربين من العروسين فانهم قاما باستجار ثلاث قاعات في الفندق لمدة اسبوع كما جرى استئجار (60) سيارة من ماركة مرسيدس بلون موحد للمناسبة والزفاف، وقارن مجلس مدينة جوبا الزواج بالمجاعة التى يعاني منها شعب البلاد في جميع الولايات جراء الحرب الاهلية، بجانب دعم الحكومة لتنفيذ اتفاق السلام بمبلغ زهيد يقدر بمليون دولار.

فيما تكلفت المناسبات الاجتماعية للمسؤولين في البلاد ضعف المبلغ، يضاف ان العروسين لم يردا بشأن تكلفة زواجهما التى بلغت هذه التكلفة العالية.