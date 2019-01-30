الدفاعات السعودية تدمر طائرة بدون طيار للحوثيين باتجاه أبها

دمّرت قوات الدفاع الجوي السعودي اليوم (الأربعاء)، طائرة بدون طيار لميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة أبها جنوب البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إنه "وفي تمام الساعة (15:42) بالتوقيت المحلي رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (أبها) وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره".

وأضاف أنه "ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات (إيرانية)".

وأشار إلى أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات الميليشيا المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين"، مشدداً على أن "استخدام الميليشيات لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة"، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.