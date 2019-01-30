القبض علي ثلاثة بتهمة سرقة "موبايلات" من مطار الخرطوم

تمكنت مباحث مطار الخرطوم من القبض على "3" عمال يتبعون لإحدى شركات الخدمات المعروفة العاملة داخل مطار الخرطوم، قاموا بسرقة "7" هواتف نقالة تخص أحد المغتربين القادمين الى داخل البلاد.

وتمت عملية السرقة داخل صالة الوصول بمطار الخرطوم اثناء انشغال المغترب بالاجراءات، حيث تمكن المتهمون الثلاثة من رسم خطة واستبعاد كرتونة تخص المغترب، عن الموقع ومن ثم قاموا برفعها داخل سلة مهملات بحجة أنها نفايات ومن ثم استولوا عليها وعند اكتشاف المغترب لجريمة السرقة قام بتدوين بلاغ بقسم شرطة الدرجة الاولى.

وفي السياق تمت مراجعة الكاميرات التي اظهرت المتهم الاول الذي قام باستبعاد الكرتونة من موقعها بسحبها بقدمه، وبالتحقيق معه ارشد عن رفاقه الذين تورطوا معه في السرقة وتم التوصل للمتهم الآخر الذي حملها في سلة المهملات وبتفتيش منزل المتهم عثر على هاتفين بينما أقر ببيع هاتف لاحد الاشخاص القي القبض عليه وتستمر التحريات .