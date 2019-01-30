شاهد.. "صلاح" يقود هجوم ليفربول أمام ليستر سيتي

يلتقي نادي ليفربول، ضد منافسه فريق ليستر سيتي، اليوم الأربعاء 30-1-2019 على ملعب "الانفيلد" في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويرغب نادي ليفربول في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غياب سنوات عديدة.

ويقود اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح هجوم "الريدز" في التشكيل المتوقع حسب الصحف اللندنية قبل انطلاق المواجهة اليوم.

التشكيل المتوقع لليفربول:-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : فابينهو - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : هيندرسون - كيتا - فينالدوم.

خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - فيرمينيو.