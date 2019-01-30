مخاوف في مانشستر يونايتد بسبب إصابة "بوجبا"

أثار الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد المخاوف بعد تعرضه لإصابة في مباراة فريقه التي أقيمت بالأمس أمام بيرنلي ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.
وأكدت صحيفة "ميترو" أن اليونايتد سينتظر نتيجة الفحص الطبي لبوجبا، بعد أن ظهر وهو يعرج اثناء خروجه من ملعب المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
ويخضع نجم وسط اليونايتد لفحص طبي على الفخذ للوقوف على مدى خطورة الإصابة وفترة غيابه عن المشاركة مع الفريق لتلقي العلاج.
ويأمل الجهاز الفني لليونايتد أن تكون إصابة بوجبا غير خطيرة، قبل المباريات الهامة أمام ليستر سيتي وفولهام بالدوري الإنجليزي، باريس سان جيرمان بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، تشيلسي في كاس الاتحاد الإنجليزي وليفربول بالبريميرليج.
يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الخامس.
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