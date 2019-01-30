رسميًا.. سوايرز ينتقل إلي آرسنال

أعلن نادى برشلونة الإسبانى، اليوم الأربعاء، تمديد عقد لاعبه دينيس سواريز، حتى يونيو 2021، وإعارته إلى أرسنال الإنجليزى، رسميًا، حتى نهاية الموسم الجارى.

واتفقت إدارة الناديين على تحمل أرسنال راتب اللاعب، على أن يتضمن الاتفاق خيارًا للشراء.

يذكر أن سواريز قضى 3 مواسم داخل جدران "كامب نو"، لعب خلالها 71 مباراة رسمية.