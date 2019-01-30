أعلن نادى برشلونة الإسبانى، اليوم الأربعاء، تمديد عقد لاعبه دينيس سواريز، حتى يونيو 2021، وإعارته إلى أرسنال الإنجليزى، رسميًا، حتى نهاية الموسم الجارى.
واتفقت إدارة الناديين على تحمل أرسنال راتب اللاعب، على أن يتضمن الاتفاق خيارًا للشراء.
يذكر أن سواريز قضى 3 مواسم داخل جدران "كامب نو"، لعب خلالها 71 مباراة رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. سوايرز ينتقل إلي آرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.