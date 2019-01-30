إيران تعترف بالأزمة (فيديو)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاما وإن الحكومة ليست هي المسؤولة عن ذلك بل الولايات المتحدة.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق نووي دولي مبرم مع إيران وأعاد فرض العقوبات عليها.

وينظم العمال ومنهم سائقو الشاحنات والمزارعون والتجار احتجاجات متفرقة على الصعوبات الاقتصادية مما أدى في بعض الأحيان إلى مواجهات مع قوات الأمن.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس عن روحاني قوله: "اليوم تواجه البلاد أكبر ضغط وأزمة اقتصادية منذ 40 عاما".وأضاف "اليوم مشكلاتنا سببها الأساسي هو الضغط من أمريكا وأتباعها. ولا يتعين إلقاء اللوم على الحكومة التي تقوم بواجبها أو على النظام الإسلامي".

وتحدث روحاني عند ضريح أية الله روح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية في إطار بدء الاحتفالات بمرور 40 عاما على تأسيسها يوم 11 فبراير شباط.

وتذبذبت قيمة الريال الإيراني في الأشهر الأخيرة مما جعل من الصعب على المواطن العادي تلبية احتياجاته.