نيمار يعود لبرشلونة مرة أخري

عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم با ريس سان جيرمان الفرنسي، إلى مدينة برشلونة، الإسبانية لتلقي العلاج، وذلك بعدما تعرض لإصابة خطيرة في مشط قدمه اليمنى.
ووفقا لصحيفة «سبورت» الإسبانية فإن نيمار عاد اليوم الأربعاء إلى برشلونة على متن طائره خاصة مرة إخرى، لكن هذه المرة لتلقي العلاج.
نيمار كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة ستراسبورج، مساء الأربعاء الماضي فى دور الـ 32 لكأس فرنسا.، وقرر فريق العاصمة الفرنسية خضوعه لعلاج تحفظي بدلا من الجراحه، بعد استشارة العديد من الأطباء العالميين.
وأعلن باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي اليوم، عن غياب لاعبه البرازيلي لمدة 10 أسابيع مما يعني غيابه بشكل مؤكد عن مواجهتى دور الستة عشر، بدوري أبطال أوروبا، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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