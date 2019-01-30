جيرالدو: فضلت الأهلي عن الترجي التونسي وبيدفست

أكد الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب النادي الأهلي المصري، أنه رفض العديد من العروض من أجل الانضمام للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال جيرالدو في تصريحات لقناة الأهلي: "الترجي التونسي وبيدفست الجنوب إفريقي تفاوضوا معي خلال الفترة الماضية قبل الانضمام للأهلي، لكنني اخترت الانضمام للقعة الحمراء".
وأضاف: "الأهلي مشهور للغاية في إفريقيا وهذا سبب انضمامي إليه، والطريقة التي تعاملت بها الإدارة معها وعندما وصلت فشعرت أنني في بيتي وأيضا الجماهير عندما قابلوني".
وتابع: "نادي أول أغسطس كان يرفض رحيلي لكن عندما وصل عرض الأهلي لم أتمكن من رفض العرض، فكان ذلك النسبة لي فرحة جميلة".
وأتم: "بالطبع كل لاعب حلمه الاحتراف في أوروبا، لكني كل تركيز الآن مع الأهلي فقط هو الفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير".
وانضم جيرالدو للأهلي من أول أغسطس الأنجولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة 4 سنوات ونصف.
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