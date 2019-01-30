وجبة واحدة "للنزلاء" في سجون ولاية جونقلي

قال مدير إدارة السجون في ولاية جونقلي بدولة الجنوب إن الافتقار إلى التمويل يعيق توفير الاحتياجات الأساسية للنزلاء في سجون الولاية. وقال مدير دائرة السجون في الولاية ألفريد منيانق جوك، في تصريحات صحفية، إن السجون في جميع أنحاء الولاية تفتقر إلى الخدمات الصحية من الأدوية إضافة إلى المواد الغذائية للنزلاء، وزاد قائلاً: "كنا في السابق نقدم ثلاث وجبات كل يوم الآن، بسبب الموارد المحدودة، نحن نقدم وجبة واحدة فقط، أيضاً لا توجد خدمات صحية بالسجن". وأضاف منيانق: "إننا نأخذ النزلاء إلى العيادات الخاصة والمستشفى عندما يكونوا مرضى". وأشار "منيانق" إلى وجود “235” نزيلاً في سجن بور و”83″ نزيلاً في مدن دوك وتويج، الأمر الذي يضيف الضغط على السجون بسبب الاكتظاظ، وتأخير تقديم الجناة للمحاكمة، وأشار مسؤول السجون إلى أنهم سيشرعون في الزراعة هذا العام للتصدي للتحديات التي تواجه مصلحة السجون.

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