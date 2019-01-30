الفاضل: مايحدث من شركات الطيران سببه انهيار قيمة الجنيه

قال وزير الاستثمار السابق ورئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، إن ما يحدث من شركات الطيران هو نتاج لانهيار قيمة الجنيه، وفقدان الثقة في العملة السودانية التي ستبدأ في التدحرج لأرقام فلكية، مع وصول الكاش ودخول التجار السوق لسداد التزاماتهم الخارجية الكبيرة المتراكمة.

وقال مبارك في تصريح صحافي، إن الخطوط القطرية فقدت خلال سنة واحدة ما قيمته ١٠٠ مليون دولار، من حصيلة بيع تذاكرها المودعة في البنوك نتيجة لانهيار قيمة الجنيه، وكذلك بقية الشركات لذلك تحولوا للبيع بالدولار او بالجنيه حسب سعر الدولار في السوق الموازي عند البيع، مضيفاً من أجل أن نصدر منتجاتنا وفقاً للتكلفة المحلية والأسعار العالمية لمنتجاتنا الزراعية والحيوانية، لابد أن يتحصل المصدر على ٨٠ جنيهاً مقابل الدولار لذلك التصدير توقف، وقال الفاضل إن الدولة تتعامل بسياسة رزق اليوم باليوم، مضيفاً لا يمكن لدولة أن تتعامل بسياسة رزق اليوم باليوم قطعاً ستنهار حتى بدون الضغط الشعبي.

وحول طباعة فئات جديدة من العُملة، قال الفاضل طباعة العُملة والصرف الكبير للدولة بالعجز يلهب التضخم ويرفع أسعار السلع المحلية والمستوردة ويؤدي الى انهيار قيمة الجنيه السوداني وهذا كله يدفع الشعب لمواصلة التظاهرات.