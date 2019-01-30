صدور أحكام قضائية ضد 62 شخص بتهمة السرقة خلال الاحتجاجات

كشفت ولاية القضارف عن صدور أحكام قضائية تجاه (62) متهماً بالسرقة والنهب خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الولاية.
وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية إدريس نور ضرار في تصريحات صحفية، إن المتهمين فُتحت بلاغات سرقة في مواجهتهم وقدموا للمحاكمة، مشيراً إلى أن اثنين منهما تمت تبرئتهما وإطلاق سراحهما، مضيفاً أن التحقيقات مازالت مستمرة بشأن المتهمين بأعمال التخريب.
وأكد ضرار استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية، مشيراً إلى أن الولاية لم تشهد أية إحتجاجات أخرى.
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