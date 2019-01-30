تصريح مثير من لاعب ليون الفرنسي لـ"ريال مدريد"

قام النجم الهولندي المتألق ممفيس ديباي، مهاجم فريق أوليمبيك ليون الفرنسي، بمغازلة نادي ريال مدريد الإسباني، من خلال تصريح مثير.وقال ديباي عن إمكانية اللعب للنادي الملكي: "أتحدث دائما عن ريال مدريد. إنه نادي ملكي، مع قميص أبيض وذهبي، لكنني الآن أركز على ليون.. سنرى أين ينتهي بي الأمر".
ويقدم ديباي مستويات مميزة للغاية مع الفريق الفرنسي حيث خاض حتى الآن 29 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 9 أهداف لزملائه.
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