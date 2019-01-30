نائب الرئيس يفتتح فرع شركة جياد بتشاد

افتتح نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر اليوم فرع مجموعة شركة جياد الصناعية بالعاصمة التشادية انجمينا ، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالبلدين وممثلين عن الشركة.

واثني كبر لدي مخاطبته حفل الافتتاح علي الجهود الكبيرة التي تبذلها مجموعة جياد الصناعية للتوسع في الدول الأفريقية وتقديم منتاجاتها للأشقاء الافارقة بما يعزز التعاون الاقتصادي بين السودان ودول القارة.

وأعرب نائب رئيس الجمهورية عن ثقته في تقديم مجموعة جياد لمنتجات بمواصفات تلبي طموح وتطلعات الأشقاء بدولة تشاد وكل شعوب أفريقيا.

وحث سيادته شركة جياد علي الإخلاص في العمل وتطوير الأداء بما يدفع التعاون التجاري والاقتصادي بين السودان وتشاد تحقيقا للأهداف والمصالح المشتركة.

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