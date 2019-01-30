موسى محمد احمد يبحث مع ممتاز الوضع السياسى الراهن بالبلاد

بحث مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد احمد بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم مع وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز مجمل الوضع السياسى الراهن بالبلاد.

وقال ممتاز فى تصريح صحفي أن اللقاء أكد على استمرار الحوار بين مكونات المجتمع وأطيافه السياسية بغية الوصول إلى مرحلة التراضى الوطنى. مضيفا ان اللقاء تناول مستوى الأداء بولايات السودان المختلفة فى مجالات تقديم الخدمات وجهود تخفيف أعباء المعيشة.

وأضاف ممتاز أن اللقاء ناقش سير التدابير الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة للخروج من تداعيات الضائقة الاقتصادية الحالية.

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