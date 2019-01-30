احزاب حكومية: تطالب "البشير" بالتراجع عن ترشحه للرئاسة

قالت احزاب سودانية موالية للحكومة، أن تعديل الدستور يسمح للرئيس عمر البشير الترشح في الانتخابات المزمع اجراؤها في العام 2020 يزيد من حالة الاحتقان السياسي التي تعيشها البلاد.

ودعت في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم "الاربعاء" الحزب الحاكم الى العدول عن هذه الخطوة لانها تتعارض مع الدستور والنظام الاساسي للحزب.

وطالبت السلطتين التنفيذية والتشريعية بتكوين آلية مشتركة لمراجعة وانفاذ مخرجات الحوار التي لم تنفذ حتى الان.

وحثت الاجهزة الامنية تجنب استخدام القوة المفرطة في التعامل مع الاحتجاجات، واطلاق سراح كل المعتقلين.

وتشارك هذ الاحزاب في الحكومة بموجب ماتم الاتفاق عليه في وثيقة الحوار الوطني التي ابرمت في العام 2015.