قالت احزاب سودانية موالية للحكومة، أن تعديل الدستور يسمح للرئيس عمر البشير الترشح في الانتخابات المزمع اجراؤها في العام 2020 يزيد من حالة الاحتقان السياسي التي تعيشها البلاد.
ودعت في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم "الاربعاء" الحزب الحاكم الى العدول عن هذه الخطوة لانها تتعارض مع الدستور والنظام الاساسي للحزب.
وطالبت السلطتين التنفيذية والتشريعية بتكوين آلية مشتركة لمراجعة وانفاذ مخرجات الحوار التي لم تنفذ حتى الان.
وحثت الاجهزة الامنية تجنب استخدام القوة المفرطة في التعامل مع الاحتجاجات، واطلاق سراح كل المعتقلين.
وتشارك هذ الاحزاب في الحكومة بموجب ماتم الاتفاق عليه في وثيقة الحوار الوطني التي ابرمت في العام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر احزاب حكومية: تطالب "البشير" بالتراجع عن ترشحه للرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.