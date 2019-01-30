ومن جانبه أكد الأستاذ محمد الأمين أحمد أمين أمانة الشباب الاتحادية بالحزب أهمية معالجة القضايا التي أدت لانلاع المظاهرات وفي مقدمتها قضية البطالة وصعوبة الحصول على التمويل من البنوك التي تواجه الشباب والخريجين موضحاً أن جميع القضايا التي نادى بها الشباب تعتبر في مقدمة خطة أمانة الشباب للعام 2019 مؤكدا عزم أمانته قيادة حوار جاد وبناء مع كل شباب السودان بمختلف مكوناتهم الإجتماعية والثقافية وإنتماءآتهم الحزبية والسياسية للوصول لتوافق ورؤيا موحدة حول القضايا الشبابية .
وجدد محمد الأمين التأكيد بأن الشباب كانوا وسيظلوا الركيزة الأساسية للحزب وتقدم أمين الشباب بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على زيارته للأمانة واستماعه لآراء الشباب مشيراً إلى أن ذلك يدل على إهتمام الدولة والحزب بهذه الشريحة المهمة.
هذا واستمع السيد الرئيس لمداخلات الشباب التي تركزت في اهمية توظيف الشباب والخريجين في القطاعين العام والخاص وذلك عن طريق تقديم امتيازات من الدولة للقطاع الخاص في شكل اعفاءات ضريبية وغيرها و اكد الشباب على ضرورة استغلال محافظ التمويل الاصغر في مشاريع تمويل الشباب كما تطرقوا لضرورة مراجعة بعض السياسات والقوانين التي اصبحت لا تلبي التحولات الاجتماعية ولا تعبر عن شباب المجتمع السوداني .
واعرب السيد رئيس الجمهورية عن تفهمه لمشاكل الشباب من خلال مداخلات المكتب التنفيذي ووجه البشير بفتح مسارات لاستيعاب طاقات الشباب موضحا أن الانفتاح على المكونات الشبابية ضرورة ووجه بدراسة كافة المقترحات المقدمة من الشباب بإعتبارهم شريك اصيل في هموم الوطن موجها بتطبيق معايير العدالة في فرص التوظيف والتشغيل والمشاركة السياسية والاقتصادية .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المؤتمر الوطني أن العام 2019 سيكون عام الشباب بامتياز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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