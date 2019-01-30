رئيس المؤتمر الوطني أن العام 2019 سيكون عام الشباب بامتياز

اكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الوطني أن العام 2019 سيكون عام الشباب بامتياز وان الدولة ستنفذ فيه مشروعات طموحة لخلق مزيد من الاستقرار والتميز للشباب السوداني في شتى المجالات. وأضاف البشير لدي مخاطبته المكتب التنفيذي لأمانة شباب المؤتمر الوطني الاتحادية بحضور الدكتور فيصل حسن إبراهيم نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب والشيخ الزبير أحمد الحسن الامين العام للحركة الإسلامية السودانية والأستاذ محمد الأمين

أحمد امين شباب الوطني وعدد من قيادات الحزب الشبابية ان السودان بدأ بعبور التحديات والأزمات الحالية مبينا أن البلاد موعودة بانفراج كبير وخيرات متداخلة.