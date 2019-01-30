أرقام مخيفة عن معاناة الأطفال في اليمن.. و"الحوثي" يسرق طعامهم

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” عن مقتل واصابة 6700 طفل يمني، منذ 2015.

وقالت في تغريدات نشرتها اليوم الأربعاء عبر حساب مكتبها باليمن على “تويتر”، إن قرابة 358 ألف طفل يمني مايزالون يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد. وأضافت أن هؤلاء الأطفال “بحاجة ملحة إلى العلاج”.

وكان برنامج الغذاء العالمي، وهو واحد من أكبر المنظمات الأممية العاملة في اليمن في مجال الإغاثة الإنسانية كشف عن عملية نهب منظم وممنهج للإغاثة الإنسانية في اليمن، من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقد أثبت تحقيق استقصائي تورط ميليشيات الحوثي في سرقة شحنات المساعدات الإغاثية من أفواه الجائعين في اليمن، والاتجار بها في السوق السوداء المفتوحة في مناطق سيطرتهم ومنها صنعاء .

التحقيق الذي أجرته وكالة “أسوشييتد برس”، نقلت فيه عن مسؤولين في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قولهم إن الحوثيين يقومون بتوزيع حوالي نصف المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فيما يتم توزيع النصف الآخر على مسلحيهم أو يبيعونها في السوق السوداء.