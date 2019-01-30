شركة عالمية تحول قصة "راموس" إلي فيلم وثائقي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن شركة "Amazon Prime Video" ستقوم بتحويل قصة حياة نجم دفاع وقائد المنتخب الإسباني وفريق ريال مدريد سيرجيو راموس، إلى مسلسل وثائقي.

وأعلنت الشركة اليوم أنها تقوم بإنتاج وثائقي جديد باللغة الإسبانية عن راموس، سيتم اصداره في عام 2019، حاليًا هو في فترة الإنتاج، سيكون متاحًا حصريًا في فيديو Prime في أكثر من 200 بلد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المسلسل مكون من 8 حلقات مدتها نصف ساعة من شأنها أن تعرض الحياة اليومية لراموس، والتي تظهر المكونات اللازمة لتصبح لاعب كرة قدم مميز، بالإضافة إلى اللحظات الخاصة المشتركة مع عائلته وبيئته الشخصية.

سوف يظهر جانب مختلف من راموس لم يسبق مشاهدته من قبل على شاشة التلفزيون سنعرف أيضا أهم عناصر حياة المدافع خارج الملعب، تلك التي شكلت شخصيته وقيمه، عائلته: حيث كل منهم لديه قصة مختلفة ليقولها عنه، وجذوره الأندلسية أو حبه للوشم.

بالإضافة إلى ذلك سيكتشف المتفرجون مسيرته وتراثه منذ بداياته في إشبيلية إلى كابتن الفريق في المنتخب وريال مدريد.

وقالت جورجيا براون (مديرة المتوي في اوروبا): "إننا متحمسون للغاية لتقديم هذا المشروع الحصري مع سيرجيو راموس إلى عملاء أمازون برايم وعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم".

جورجيا براون: "إنه محتوى رائع لإثراء عروضنا الرئيسية في إسبانيا، ونحن على يقين من أن عملاءنا سيرون سيرجيو في هذه اللحظات الفريدة والخاصة داخل وخارج الميدان"