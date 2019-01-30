عمروش: اللعب بذكاء واستثمار الفرص مفتاح التاهل امام المريخ

قال عادل عمروش مدرب مولودية الجزائر إن اللعب بذكاء ومحاولة تسجيل أكبر عدد من الأهداف هو مفتاح التأهل بالنسبة لهم أمام المريخ.

ويستقبل مولودية الجزائر المريخ مساء غدٍ الخميس في ذهاب ربع نهائي كأس زايد بملعب 5 يوليو.

وأضاف عمروش في المؤتمر الصحفي للمباراة الذي أُقيم ظهر اليوم الأربعاء أن المباراة أمام المريخ مهمة جداً والمنافسة تجمع أندية عريقة ولها نكهة خاصة، مبيناً أن فريقه يعاني من غيابات ولكنه لن يشتكي من هذا العامل وسيكون مُطالباً بايجاد الحلول.

وأشار عمروش إلى أنه قام بدراسة المنافس في العديد من المباريات مبيناً أنه يعرف نقاط القوة والضعف في المريخ.

ورفض عمروش التطرق لقضية اللاعب هشام شريف الوزاني الذي أُدين مؤخراً من الاتحاد الجزائري وتم إيقافه مؤخراً بعد ثبوت تناوله لمادة الكوكايين.

وأبان عمروش أن الخروج من كأس الجزائر لا يمثل نهاية العام بالنسبة للمولودية.

وقال: صحيح كنا نطمح لمواصلة المغامرة لكن هذا هو حال كرة القدم ويجب التفكير بايجابية.