موقع الكاف: تخليص حساب قديم بين الهلال وكوتوكو

قال موقع الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” إن ممثل غانا فريق الاشانتي كوتوكو يسعى للتخلص من شبح الهزائم خارج ارضه في مرحلة المجموعات من البطولة القارية الثانية.

ويحل كوتوكو ضيفا على الهلال مساء الاحد في الجولة الاولى من مباريات المجموعة الثالثة بكاس الاتحاد الافريقي.

واشار الموقع الى كوتوكو يسعى الى تخليص حساب قديم بينه ومضيفه منذ العام 2004.

الفريقان التقيا في نسخة 2004 من البطولة وحقق كل منهما الفوز بملعبه، الهلال فاز على كوتوكو 2-0 في أم درمان قبل أن يرد الفريق الغاني بالفوز 3-0 في كوماسي.

وذكر الموقع ان كوتوكو تاهل للمجموعات 2008 والتقى المريخ لكنه خسر مجددا بهدفين في امدرمان ، وفي 2019 سيلتقى بالغريم الهلال سعيا وراء إعادة كتابة التاريخ هذه المرة.