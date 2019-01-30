مدرب كوتوكو: لانشعر بالضغط قبل مواجهة الهلال

اوضح تشارلز اكونور مدرب فريق اشانتي كوتوكو انه لايشعر بالضغط قبل مواجهة الهلال مساء الاحد المقبل في الجولة الاولى من مجموعات كاس الاتحاد الافريقي.

وقال أكونور في تصريحات لموقع الكاف “قمنا بأفضل ما لدينا أمام منافسينا السابقين ، كاريوبانجي شاركس والقطن، ويمكننا تحقيق ما هو أفضل”

واضاف” بداية البطولة شكك البعض في قدراتنا، لكننا هنا الآن ونسعى لإعادة كتابة التاريخ، أياً كان ما يمكننا فعله فسيكون أفضل ما نملك، الآن نأخذ كل مباراة في وقتها ونسعى لمواصلة التطور”.

واشار اكونور الى انهم يحترمون المنافسين، مبينا أن بينهم والهلال تاريخ مشترك ولقاءات سابقة.

وقال”اللاعبون أظهروا جاهزيتهم لكتابة أسمائهم وإذا أردنا بلوغ ربع النهائي سيكون علينا تحقيق الفوز ببعض المباريات خارج ملعبنا أيضاً وهذا ما ننتظره”.