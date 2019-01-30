السودان يهزم الامارات.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*امس حقق المنتخب السوداني اقصد القطري الوطني نصرا كبيرا علي الامارات الشقيقة
*يتناقل الناس ان غالبية منتخب قطر ناسا لينا
*من البلد دي
*مواهب ومهارات
*وفي حال صدق الرواية يفرض سؤال نفسه
*اذا كانت تلك الاخبار صحيحة
*هل كانت نفس المواهب ستقدم المردود الذي قدمته بشعار قطر؟
*بالتأكيد الاجابة بالنفي القاطع
*لان ماجدوه في قطر من اهتمام بصقل المواهب بتلك الطريقة العلمية ماكان سيتوفر لهم ببلاد عبدالفضيل الماظ
*فقطر ليست بها امانة شباب تحشر انفها في الرياضة
*وتفرض شخصيتها وشخوصها علي الرياضيين
*في قطر العيش عند خبازو
*لذا تخرج رغيفتهم من المحافل الرياضية مدبلغه
*عكس رغيفتنا ام الف جنيه والتي تشبه مريض السكري وهنا
*فطبيعي ان نخرج من المحافل الدولية بجاحفل من الفشل ونحن نطمبر لاسباب الفشل
*طمباره نحن
*وفينا طمبارة للطمبارة
*منتهي الطمبره
*لذا يختانا النجاح ونحتفي بالفشل ونأتي بمبررات لاتقنع ولاتغني ولاتسمن
*مبروك لاولادنا القطريين البطولة
*وهاردلك لاولادنا السودانيين الذي اعاقت الطنبره مسيرتهم الرياضية
*ومرحبا بعهود جديده للرياضية تؤمن باهلية وديمقراطية الحركة الرياضية
*ولا تسمح لكائن من كان بحشر انفه فيما لا يعنيه
*سنظل ننتظر ذلك اليوم
*ولن يأتي الا بعد ان تكبر عقول الناس
*وتدرك معني ديمقراطية الحركة الرياضية كقيمة سامية مقدسه
*المهم
*هلال الابيض يلتقي وادي نيالا بنيالا في لقاء مصيري
*اذا لم ينتصر اليوم
*سيفقد فرصة النخبه
*ليقاتل من اجل البقاء
*بصفة شخصية قلبي مع الصديق ابراهومة
*وبصفات الامنيات قلبي مع الحبيب اسامة عطا المنان
*لان خسارته علي ارضه ربما تضيق من فرصه في النخبه
*بالذات الموردة في الخطرات
*وكم اسعدني اداء الموردة وقتالها بثبات
*كما قلنا
*عادت الموردة وعادت للمدرجات روعتها
*عادت الموردة وعاد للممتاز القه
*وكلمتكم
*قلت ليكم بعودة الموردة
*حاتعود حاجات كتيره في البلد دي
*وقيم عمييييقه
*والذين كان يحزنهم صعود الموردة
*كانوا يؤمنون بان الصاعد هابط
*تسقط بس
*وهاهي الموردة تفرض عليهم ما لايشتهون
*تقعد بس
*المهم
*بكرة نلتقي مولودية الجزائر
*نثق في قدرات الجهاز الفني المحظوظ
*وقدرات الاولاد
*حتي التسجيلات الضعيفه ناس التاج يعقوب وقصاري وضياء الدين ستكون لهم بصمتهم الايجابية بحول الله
*المريخ لازم يتأهل
*لانه الطريق للمجد والطريق نحو ملايين الدولارات
*وبهذه المناسبة
*كثير من اعضاء القروبات المريخية استنكروا حديثي لما ذكرت ان هناك مريخاب لايريدون للمريخ التأهل
*استنكروا حديثي لانهم لايصدقون ذلك
*لانهم لايتخيلون ذلك
*لانهم يستنكرون مثل هيك احساس عند مريخابي
*ولانهم مريخاب خلص
*ولكن صدقوني يا اخوتي
*ماذكرته صحيح
*وشوف عين وسمع اضان وقراية رسائل
*فان كانت مريخيتكم خالصة
*في الزمن ده لاتعمموا الاحساس علي الجميع
*انه زمن المصالح لازمن الصالح
*المهم
*كتب مزمل ابو القاسم معقبا علي ماكتبته انا
*حقيقة الراجل ادانا معلومات كانت غائبه عنا
*كانت لدينا معلومات تختلف تماما عن تلك التي نورنا بها
*ولان الموضوع كان ردا يكون لنا التعقيب
*سنوافيكم به حسب المعلومات التي بطرف حضراتنا
*ونقارنها بالتي هي طرف حضراتكم
*ولكن لم اجد ردا علي نقطة راتب غرزة بتاع التمنية اشهر والعقد المرفوض والعقد الموقع
*عل المانع خير
*ساعقب ان شاء الله
*ومن ضمن رد مزمل ابوالقاسم
*سأل انت دفعت متين ياسلكوني
*ماتقول لي ناس السله سنة ٤٧
*طيب ماهو انت عارف
*ماسنة ٤٧ لكن في التسعينات
*وايام كان فيها حدث مالي كبير في المريخ
*دفعت انا وقتها والناس ممسكة
*ساتذكر الحدث لان الذاكرة بفعل السنين اصبحت خربه
*ذاكرة ليست اربعينية زي حقت مزمل ابوالقاسم
*سنعود
*وان شاء الله نعود والمريخ قطع نصف المشوار نحو التأهل
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت ياوالينا
*ال م ن م ت و ي ء ال ظ ز
*وحاة الله
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال بلادي الفول
والي لقاء
سلك
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