السودان يهزم الامارات.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*امس حقق المنتخب السوداني اقصد القطري الوطني نصرا كبيرا علي الامارات الشقيقة

*يتناقل الناس ان غالبية منتخب قطر ناسا لينا

*من البلد دي

*مواهب ومهارات

*وفي حال صدق الرواية يفرض سؤال نفسه

*اذا كانت تلك الاخبار صحيحة

*هل كانت نفس المواهب ستقدم المردود الذي قدمته بشعار قطر؟

*بالتأكيد الاجابة بالنفي القاطع

*لان ماجدوه في قطر من اهتمام بصقل المواهب بتلك الطريقة العلمية ماكان سيتوفر لهم ببلاد عبدالفضيل الماظ

*فقطر ليست بها امانة شباب تحشر انفها في الرياضة

*وتفرض شخصيتها وشخوصها علي الرياضيين

*في قطر العيش عند خبازو

*لذا تخرج رغيفتهم من المحافل الرياضية مدبلغه

*عكس رغيفتنا ام الف جنيه والتي تشبه مريض السكري وهنا

*فطبيعي ان نخرج من المحافل الدولية بجاحفل من الفشل ونحن نطمبر لاسباب الفشل

*طمباره نحن

*وفينا طمبارة للطمبارة

*منتهي الطمبره

*لذا يختانا النجاح ونحتفي بالفشل ونأتي بمبررات لاتقنع ولاتغني ولاتسمن

*مبروك لاولادنا القطريين البطولة

*وهاردلك لاولادنا السودانيين الذي اعاقت الطنبره مسيرتهم الرياضية

*ومرحبا بعهود جديده للرياضية تؤمن باهلية وديمقراطية الحركة الرياضية

*ولا تسمح لكائن من كان بحشر انفه فيما لا يعنيه

*سنظل ننتظر ذلك اليوم

*ولن يأتي الا بعد ان تكبر عقول الناس

*وتدرك معني ديمقراطية الحركة الرياضية كقيمة سامية مقدسه

*المهم

*هلال الابيض يلتقي وادي نيالا بنيالا في لقاء مصيري

*اذا لم ينتصر اليوم

*سيفقد فرصة النخبه

*ليقاتل من اجل البقاء

*بصفة شخصية قلبي مع الصديق ابراهومة

*وبصفات الامنيات قلبي مع الحبيب اسامة عطا المنان

*لان خسارته علي ارضه ربما تضيق من فرصه في النخبه

*بالذات الموردة في الخطرات

*وكم اسعدني اداء الموردة وقتالها بثبات

*كما قلنا

*عادت الموردة وعادت للمدرجات روعتها

*عادت الموردة وعاد للممتاز القه

*وكلمتكم

*قلت ليكم بعودة الموردة

*حاتعود حاجات كتيره في البلد دي

*وقيم عمييييقه

*والذين كان يحزنهم صعود الموردة

*كانوا يؤمنون بان الصاعد هابط

*تسقط بس

*وهاهي الموردة تفرض عليهم ما لايشتهون

*تقعد بس

*المهم

*بكرة نلتقي مولودية الجزائر

*نثق في قدرات الجهاز الفني المحظوظ

*وقدرات الاولاد

*حتي التسجيلات الضعيفه ناس التاج يعقوب وقصاري وضياء الدين ستكون لهم بصمتهم الايجابية بحول الله

*المريخ لازم يتأهل

*لانه الطريق للمجد والطريق نحو ملايين الدولارات

*وبهذه المناسبة

*كثير من اعضاء القروبات المريخية استنكروا حديثي لما ذكرت ان هناك مريخاب لايريدون للمريخ التأهل

*استنكروا حديثي لانهم لايصدقون ذلك

*لانهم لايتخيلون ذلك

*لانهم يستنكرون مثل هيك احساس عند مريخابي

*ولانهم مريخاب خلص

*ولكن صدقوني يا اخوتي

*ماذكرته صحيح

*وشوف عين وسمع اضان وقراية رسائل

*فان كانت مريخيتكم خالصة

*في الزمن ده لاتعمموا الاحساس علي الجميع

*انه زمن المصالح لازمن الصالح

*المهم

*كتب مزمل ابو القاسم معقبا علي ماكتبته انا

*حقيقة الراجل ادانا معلومات كانت غائبه عنا

*كانت لدينا معلومات تختلف تماما عن تلك التي نورنا بها

*ولان الموضوع كان ردا يكون لنا التعقيب

*سنوافيكم به حسب المعلومات التي بطرف حضراتنا

*ونقارنها بالتي هي طرف حضراتكم

*ولكن لم اجد ردا علي نقطة راتب غرزة بتاع التمنية اشهر والعقد المرفوض والعقد الموقع

*عل المانع خير

*ساعقب ان شاء الله

*ومن ضمن رد مزمل ابوالقاسم

*سأل انت دفعت متين ياسلكوني

*ماتقول لي ناس السله سنة ٤٧

*طيب ماهو انت عارف

*ماسنة ٤٧ لكن في التسعينات

*وايام كان فيها حدث مالي كبير في المريخ

*دفعت انا وقتها والناس ممسكة

*ساتذكر الحدث لان الذاكرة بفعل السنين اصبحت خربه

*ذاكرة ليست اربعينية زي حقت مزمل ابوالقاسم

*سنعود

*وان شاء الله نعود والمريخ قطع نصف المشوار نحو التأهل

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*ال م ن م ت و ي ء ال ظ ز

*وحاة الله

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال بلادي الفول

والي لقاء

سلك