مريم الصادق المهدي تصدر بيانًا بعد الافراج عنها وتروي التفاصيل الكاملة .. شاهد ماورد فيه ؟

أصدرت مريم الصادق المهدي، نائب رئيس حزب الأمة القومي ابنة رئيس الحزب، الصادق المهدي، بيانًا عقب إطلاق سراحها.

وأطلقت السلطات السودانية سراح مريم الصادق المهدي وذلك عقب اعتقالها عدة ساعات .

وفي وقت سابق، أعلن حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة في السودان، الأربعاء، أن السلطات أوقفت نائب رئيس الحزب، مريم الصادق المهدي.

نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بالأمس وحوالي الساعة السابعة والنصف مساء، بينما كنت خارج منزلي بالصافية، حضرت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني وروعت بناتي وابنائي باقتحام غرفهم بدون استئذان بزعم انهم يبحثون عني ويعلمون أنني مختبئة في مكان ما بالبيت، وحينما تأكدوا من عدم وجودي انصرفوا.

وفي حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم حضرت قوة أخرى تابعة لنفس الجهاز قوامها اثنين عدد بوكس محملة بمنسوبي الجهاز، وقالوا إنهم حضروا لاصطحابي لرئاسة جهاز الأمن لأخذ إفادة مني بحسب تعبيرهم. لم يكن معهم ورقة استدعاء كما درجوا في الحالات الشبيهة حيث يبلغون المستدعى بمواعيد لحضوره، بل اصطحبوني لمبانيهم في رئاسة الجهاز بالخرطوم، وهناك بقيت في الانتظار حوالي ساعتين، وبعدها اقتدتُ لمقابلة مدير الجهاز الذي حقق معي، ومن ثم تم الإفراج عني حوالي الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وأؤكد أن محاولات الترويع لا تثنينا، كما أن مواقف حزب الأمة القومي ونداء السودان، وقوى الحرية والتغيير وكافة قطاعات الشعب السوداني باتت واضحة، ومحددة، والاتجاه الأجدى للنظام بكافة مؤسساته هو الاستجابة الفورية وقبل سفح مزيد من الدماء لمطالب الشعب.

تقبل الله شهداءنا وشفى الجرحى، وهيأ لبلادنا الخلاص. اللهم آمين.

مريم المنصورة الصادق المهدي

نائبة رئيس حزب الأمة القومي

الأربعاء 30 يناير 2019م

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