الرئاسة تقف على إجراءات جمع السلاح وتعويضات السيارات بدارفور

اطمأن النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، على إجراءات جمع السلاح وتعويضات أصحاب عربات الدفع الرباعي في شرق دارفور، وأكدت حكومة الولاية أنها ستكون تعويضات عادلة ومجزية.

ووعد النائب الأول لدى لقائه بالقصر الرئاسي، الأربعاء، والي الولاية، أنس عمر، بحضور وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، وعد بإنهاء هذه العملية في فبراير المقبل.

وقال عمر خلال تصريحات صحفية،بحسب الشروق – إنه قد أطلع النائب الأول على مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية بشرق دارفور، بجانب جهود تخفيف أعباء المعيشة بالولاية.

وتابع والي شرق دارفور”النائب الأول اطمأن على سير الإعداد لمؤتمر تعزيز السلام بين مكونات الولاية الذي يشرف عليه ديوان الحكم الاتحادي”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)