الشرطة تضبط عملية تهريب دقيق مدعوم بالخرطوم

ضبطت شرطة محلية الخرطوم أكبر عملية لتهريب دقيق المخابز المدعوم، يقدر بـ(120) جوال زنة (50) كيلو جرام أثناء عملية تهريبه من مخبز في حي امتداد ناصر مربع (1) بإحدى سيارات النقل الكبيرة على هيئة ثلاجة.

ووقف معتمد محلية الخرطوم، الفريق محمد أحمد علي، رئيس لجنة أمن المحلية – يوم الأربعاء- على الضبطية بقسم شرطة امتداد ناصر، بحضور مدير شرطة المحلية اللواء علي محمد عثمان.

وكشف المعتمد في تصريح بثه المكتب الصحفي للشرطة، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،بحسب ما نقلته الشروق – عن اشتباه إحدى دوريات الطواف الليلي التابعة لدائرة الاختصاص بالقسم المعني في إحدى سيارات النقل أثناء توقفها أمام مخبز في المنطقة في تمام الساعة الرابعة إلا ثلثاً فجراً، وهي تقوم بتحميل جوالات من الدقيق بغرض التهريب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)