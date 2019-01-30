الزلفاني يحدد هدف المريخ من مواجهة المولودية غداً

قال يامن الزلفاني مدرب المريخ إنهم سيعملون على العودة بنتيجة إيجابية تقربهم من حسم التأهل في لقاء العودة أمام مولودية الجزائر.
ويواجه المريخ مولودية الجزائر في ربع نهائي كاس زايد للأندية الأبطال مساء الخميس بملعب 5 جويليه.
وأضاف في المؤتمر الصحفي للمباراة الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء أن المريخ منقوص من خدمات أربعة لاعبين بسبب الإصابة مبيناً أن المولودية يقدم كرة جميلة ولديه لاعبين أصحاب خبرة بالإضافة إلى تعاقداته الجديدة في فترة الانتقالات الماضية مما يؤكد صعوبة مهمة المريخ.
وأوضح الزلفاني أنه لم يصرّح من قبل بترشيح المولودية للفوز باللقب العربي، ولا أي فريق آخر في البطولة.
وبخصوص محمد عبد الرحمن وتفاوضه مع مولودية الجزائر في وقتٍ سابق قال الزلفاني: إذا وجد عبد الرحمن الخير في المولودية ربنا يسهل أمره و إلا فليواصل معنا فنحن في حاجة لخدماته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365
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