لقب هداف كأس آسيا يغازل الموهبة السودانية المعز

حطم المعز علي زين العابدين صاحب الأصول السودانية ومهاجم المنتخب القطري رقماً قياسياً غاب عن البطولة الآسيوية لأكثر من (23) عاماً، عندما سجل هدفاً في مرمى الإمارات أسهم بشكل كبير في وصول المنتخب العنابي لنهائي أمم آسيا المقامة – حالياً – في دولة الإمارات. هدف المعز في مرمى المنتخب الأبيض هو الثامن للاعب في النسخة الحالية من كأس آسيا ليلحق بالهداف الإيراني علي داي الذي سجل ثمانية أهداف في نهائيات أمم آسيا في العام 1996.

الموهبة السودانية على بعد خطوات من التتويج بلقب هداف أمم آسيا برصيد (8) أهداف، قابلة للزيادة من واقع المباراة النهائية التي تجمع بين المنتخبين القطري والإيراني الجمعة المقبلة، وكان المعز قد بصم في مرمى المنتخب اللبناني وسجل سوبر هاتريك في مرمى منتخب كوريا الشمالية، كما سجل هدفاً في مرمى المنتخب السعودي وأخيراً هدفاً في مرمى المنتخب الإماراتي.. وقد وجد النجم السوداني القطري الإشادة من جمهور العنابي الذي احتفى باللاعب عبر تغريدات في وسائل التواصل الاجتماعي عبر (تويتر وفيس بوك) بعد أن وضع صورته وكتب عليها (الهداف الذهبي للعنابي) وهكذا فإن الموهبة السودانية على بعد خطوات من تحقيق لقب هداف كأس آسيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)