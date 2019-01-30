جمال الوالي يعيد المياه لمجاريها بين رئيسي الاتحاد العام والفرسان بعد انقطاع دام (8) سنوات

نجح رئيس نادي المريخ السابق الدكتور جمال الوالي في إعادة المياه لمجاريها بين رئيس الاتحاد العام للكرة البروفيسور كمال شداد ورئيس النادي الأهلي الخرطومي الكابتن محمود صالح بعد انقطاع بينهما دام لأكثر من ثماني سنوات ، وجاءت مبادرة الوالي في إطار توحيد البيت الرياضي ورتق النسيج الاجتماعي للرياضيين وإذابة جليد الخلافات إلى غير رجعة ..

هذا وقد تمت الجلسة بحسب صحيفة قوون في منزل الرياضي المطبوع ورجل الأعمال الشاب الأستاذ عاطف ابوعوف وبحضور البروف محمد جلال والزميل سامر العمرابي وتعاهد البروف شداد والكابتن محمود بفتح صفحة جديدة ، مشيدين بمبادرة رجل الأعمال والرياضي المطبوع الدكتور جمال الوالي وسعيه على توحيد صفوف الرياضيين بمختلف انتماءاتهم و اتجاهاتهم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)