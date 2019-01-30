مدحة (مكاشفي القوم) تتسبب في مقتل شاب في مناسبة زفاف

تمكنت شرطة قسم الخرطوم جنوب ، من القبض على ثلاثة متهمين بقتل شاب كان قد طلب تشغيل مدحة مكاشفي القوم داخل منزل زواج بمنطقة أنقولا جنوب الخرطوم ، عن طريق جهاز إستريو عقب انتهاء الحفل ، ووضعت الشرطة المتهمين رهن التحقيق ، وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً من الشاكي أفاد في مضمونه بأن 3 أشخاص كانوا قد اعتدوا بالضرب على شاب مخمور داخل منزل زواج مما أدى إلى اصطدام الشاب بصخره صلبة سقط على إثرها مغشياً عليه .

وعلى ضوء البلاغ بحسب صحيفة آخر لحظة تحركت الشرطة إلى مكان الحادث وتم إسعاف المجني عليه لتلقي العلاج بمستشفى بشائر جنوب الخرطوم ، وتم القبض على المتهمين بتهمة تسبيب الأذى الجسيم ، إلا أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بالضربة ، فتم تعديل مادة الاتهام تحت المادة 130 من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد في مواجهة المتهمين الـ(3) الذين تربطهم صلة قرابة بالعروسين.

حيث قاموا عقب انتهاء الحفل بتشغيل جهاز استريو ، فطلب المجني عليه مدحة مكاشفي القوم ، وأصر على ذلك ، فقام المتهمون بسحبه من داخل صيوان الحفل ورميه بالخارج ، وعندها قام المرحوم بضرب المتهم الأول بطوبه على ظهره ، حيث قام المتهمون بدفعه إلى الخارج وضربه وإسقاطه على الأرض ما أدى إلى مصرعه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)