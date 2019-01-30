18 لاعبا يرافقون الاشانتي للخرطوم بالخميس

اعلن نادي اشانتي كوتوكو الغاني عن قائمة تضم 18 لاعبا سيغادرون مع الفريق الى الخرطوم لمواجهة الهلال في الجولة الاولى من مباريات المجموعة الثالثة لكاس الاتحاد الافريقي مساء الاحد.
وقال موقع “موردن غانا” ان المدرب تشارلز اوكونور اختار اثنين من حراس المرمى لمرافقة الفريق، اضافة الى انضمام المدافع اوغستين سيفا بعد ان استوفى الايقاف في مباراة المرحلة السابقة امام القطن الكاميروني.
وستغادر البعثة غانا متوجهة الى الخرطوم يوم غد الخميس حيث يتوقع ان تصل الى الوجهة في الساعات الاولى من صباح الجمعة، على أن يخوض الفريق الغاني مرانين بالخرطوم.
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