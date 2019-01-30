الاتحاد الزامبي يحذر زيسكو وناكانا ويهدد بعقوبات

ادان الاتحاد الزامبي لكرة القدم سلوك مشجعي فريقي زيسكو وناكانا في المباراة التي جمعت الفريقين بداية الاسبوع الحالي في الدرع الخيري وفاز فيها ناكانا، وحذر من تكرار التصرفات في مواجهة الفريقين على المستوى القاري.

ويلعب زيسكو وناكانا في المجموعة الثالثة من كاس الاتحاد الافريقي الى جانب الهلال واشانتي كوتوكو الغاني، حيث تنطلق مرحلة المجموعات في الثالث من فبراير.

وقال ادريان كاشالا الامين العام لاتحاد زامبيا انهم يرفضون تصرفات الجماهير وقذف الملعب، ولن يسمحوا بالامر مجددا.

واضاف” ندرك تماما أهمية ظهور زيسكو وناكانا بشكل جيد افريقيا، ونطالب الفريقين بالتاكد من سلامة تصرفات جماهيرهم”

وذكر البيان ان الاتحاد الزامبي لن يتردد في اصدار عقوبات على الاندية حال اوردت التقارير ما يفيد بسوء السلوك.