قرعة تصفيات “الشان” تضع السودان في مواجهة تنزانيا

اوقعت قرعة تصفيات بطولة امم افريقيا للمحليين 2020 “الشان” التي اجريت اليوم الاربعاء منتخب السودان امام تنزانيا وضمت القرعة 47 منتخبا، يتاهل منهم 15 بالاضافة الى اثيوبيا البلد المضيف.

وأقر الكاف نظاما على حسب المناطق في القارة للمنتخبات المتاهلة وفق المسارات، حيث ستحصل المنطقة الشمالية على فرصة منتخبين، والغربية مثلها، والغربية (ب) ثلاثة منتخبات ، ومثلها للمنطقة الوسطى ، وفرصتين للمنطقة الشرقية الوسطى اضافة اثيوبيا البلد المضيف ، وثلاث منتخبات من المنطقة الجنوبية.

ويواجه منتخب السودان حال تاهله على حساب تنزانيا، الفائز من مواجهتي كينيا وبورندي من اجل الوصول الى النهائيات.

ولم يتم الكشف عن موعد المباريات حيث اكتفى الاتحاد الافريقي بالاعلان عن تحديد التواريخ لاحقا