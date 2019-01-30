تعرف علي اسباب فصل رئيس حزب الامة الفدرالي بشمال دارفور

أعلن حزب الأمة الفدرالي بولاية شمال دارفور تجميد نشاط رئيس الحزب بالولاية، أنور إسحق سليمان وفصله من رئاسة الحزب، وتكليف عبد الله بشير حامد بمهام رئيس الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر العام للحزب.

وقال الحزب في بيان تحصلت عليه سودان نيوز365، اليوم الأربعاء، إنه "تم تأييد قرار المكتب القيادي الاتحادي بتكليف إسحق آدم بشير جماع رئيساً للحزب بالمركز خلال هذه المرحلة، كما أكد البيان قرارات المركز، بالمشاركة في كافة المستويات مع حكومة الوفاق الوطني والتمسك بوثيقة ومخرجات الحوار الوطني.