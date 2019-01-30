اليوم.. نيالا يستضيف هلال الأبيض في الدوري الممتاز

يحّل هلال الأبيض ضيفًا على حي الوادي نيالا اليوم ”الأربعاء” في مباراة مؤجلة تمثل الكثير لأصحاب الأرض.
وسيخوض حي الوادي اللقاء بعامل الفوز من أجل التمسّك بالمراكز الأمامية بالمجموعة الأولى رغم تدحرج ترتيبه في الدوري بعد خسارة عددًا من المباريات.
ويملك ممثل نيالا في رصيده”14″ نقطة، وسيكون مطالبًا بالفوز لأجل الوصول إلى النقطة الـ”17″ والابتعاد عن أقرب من منافسيه.
على الجانب الآخر، يتطلّع هلال الأبيض إلى التعافي سريعًا من الهزيمة المفاجئة أمام أهلي الخرطوم في المرحلة الماضية.
ويخوض الفريق الشهير بـ”التبلدي” لقاء اليوم وفي جعبته "11" نقطة، وكان قد أكمل إعداده على أفضل ما يكون.
وسيكون المدرب الجديد إبراهيم حسين في تحدٍ اليوم يتمثّل في قيادة الفريق إلى تحقيق الفوز في ثاني لقاءٍ بعد تسلّمه المهمة وتعويض الخسارة الكبيرة أمام أهلي الخرطوم في المرحلة السابقة.
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