الصين: الأوضاع الراهنة في السودان مؤقتة وقابلة للحل

أكد مستشار الدولة وزير خارجية الصين، وانغ يي، تطور علاقات بلاده مع السودان ووصولها إلى مرحلة الشراكة الإستراتيجية، مؤكدًا وقوف الصين حكومة وشعبًا مع السودان للخروج من الأوضاع الحالية ووصفها بالمؤقتة والقابلة للحل.

وأكد "وانغ يي" خلال استقباله، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية عمر البشير، لجمهورية الصين الشعبية، فيصل حسن إبراهيم، مساعد رئيس الجمهورية، ثقة الحكومة الصينية في قدرة السودان على تجاوز الأوضاع الحالية.

من جهته قدّم مساعد الرئيس تنويرًا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، مؤكداً استقرار الأحوال الأمنية بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض المدن، وأوضح أنها جاءت نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان.

وقدم فيصل شرحًا عن التدابير التي قامت بها الحكومة لتجاوز التحديات الحالية، وأعرب عن شكره للصين حكومة وشعبًا على وقفتهم ومساندتهم للسودان لتجاوز الأوضاع الحالية والدعم الذي ظل يتبادله البلدان خلال عمر العلاقات التي تمتد لأكثر من ستة عقود.

وسلم مساعد الرئيس رسالة خطية من الرئيس البشير، إلى نظيره الصيني، شي جين بينغ، تتضمن شكر وتقدير السودان للدعم الذي قدمته له الصين خلال التطورات السياسية الأخيرة بالسودان.

يذكر أن إبراهيم قد التقى رئيس الشركة الصينية الوطنية للبترول "سي إن بي سي"، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لزيادة إنتاج النفط، وأكد خلال اللقاء على استعداد السودان لتقديم كافة التسهيلات الكفيلة بذلك .