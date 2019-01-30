موجز "السودان 365".. إطلاق سراح المعتقلين بتلك الطريقة

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

إطلاق سراح المعتقلين بعد إجراء "حوار" معهم داخل السجن

أطلق جهاز الأمن والمخابرات الوطني، سراح 186 شاباً تم اعتقالهم في الاحتجاجات الأخيرة، بمبادرة من المدير العام للأمن السوداني الفريق أول صلاح قوش.

جاء ذلك عقب زيارة قوش للمعتقلين ظهر اليوم بمقر اعتقالهم بسجن الهدي غربي مدينة أم درمان شمال غرب مركز العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال اللواء حسان في تصريحات صحفية بحسب صحيفة "آخر لحظة" إن مدير الأمن السوداني أجرى حواراً مع الشباب المعتقلين ظهر اليوم بمقر اعتقالهم، توصلوا من خلاله لتفاهمات حول الأسباب التي دعت الشباب للتظاهر، وأفضى الاجتماع لتكوين لجنة من الشباب المعتقلين لبحث القضايا التي دعت للتظاهر والسعي لحلها عبر النقاش والحوار.

قوة أذربيجانية لحفظ السلام تباشر عملها في جنوب السودان

باشر ضابطان للجيش الأذربيجاني عملهما في جوبا عاصمة جنوب السودان توجها إليها بغية المشاركة بصفتهما مراقبين عسكريين في بعثة حفظ السلام المنفذة فيها بتفويض الأمم المتحدة.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن المجلس الوطني الأذربيجاني اتخذ في 30 نوفمبر العام الماضي قرارا ينص على الموافقة مع مشاركة قوة حفظ السلام الأذربيجانية المؤلفة من 4 أفراد من القوات المسلحة الأذربيجانية في بعثة حفظ السلام المنفذة بتفويض الأمم المتحدة في جنوب السودان.

وزير الثقافة يكشف سبب بكاؤه لحظة تعيينه

قال وزير الثقافة والسياحة، مقرر المكتب القيادي لحزب الأمة الفدرالي، عمر سليمان آدم، إن بكاؤه لحظة تعيينه وزيراً للثقافة ليس لهذا السبب، بل بسبب استجابة نهار للضغط وتنازله عن المشاركة في الحكومة.

ونفى سليمان وجود جهات حرضته بالتمسك بالمشاركة في الحكومة، ورفض قرار رئيس الحزب أحمد بابكر نهار بفض الشراكة ،وقال: “نحن عقلاء راشدون ، ولسنا أطفالاً صغاراً ، فمن سيحرضنا على البقاء أو المغادرة “.

واتهم سليمان بحسب صحيفة مصادر، رئيس الحزب بالنيل الأبيض بتحريض نهار على فض الشراكة بعد قوله به بأنه فقد إثنين من أبنائه ، وحينها أخرج ورقة من جيبه وتلاها وهو البيان الذي نشر وتم تداوله.

بعد ساعات من توقيفها.. إطلاق سراح مريم الصادق المهدي

أطلقت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، سراح نائبة رئيس "حزب الأمة القومي".

أفرجت السلطات الأمنية عن مريم الصادق المهدي، بعد اعتقالها اليوم، على خلفية الاحتجاجات المستمرة في السودان منذ شهر ديسمبر الماضي.

وقال الحزب إن "قوة من خمسة أفراد تابعة لجهاز الأمن تهجمت على منزل الحبيبة مريم الصادق نائبة رئيس حزب الأمة القومي (بالصافية ببحري)، وروعت بناتها وولديها، اقتحموا المنزل بلا استئذان ودخلوا غرف نوم البنات، وكانوا مصرين على أنها موجودة وهي خارج المنزل".

رسالة من سوريا بشأن أحداث السودان.. ما محتواها؟

أكد السفير السوري بالخرطوم، حبيب عباس، أن السودان سيتجاوز الأزمة الاقتصادية العابرة بجهود الشعب السوداني وحكومته بقيادة الرئيس عمر البشير، مبيناً أن الأزمة الحالية تم استغلالها واستثمارها سياسياً من قبل قوى خارجية تستهدف السودان ولا تريد له خيراً.

وقال السفير عباس لـ(اس ام سي )، إنهم على ثقة بأن الشعب السوداني وحكومته سيتجاوزون الأزمة قريباً، مؤكداً موقف سوريا الداعم للسودان وشعبه في تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية، مبيناً أن بعض الجهات الخارجية تعمل على استثمار هذه الأزمة بأخبار مضللة وكاذبة.

رغم الاحتجاجات.. قطر تتخذ قرارا بشأن السودان

في ظل الاحتجاجات المتصاعدة منذ شهر ديسمبر الماضي ، أقدمت قطر على اتخاذ قرار بشأن السودان، رغم عرضها المساعدة الاقتصادية من قبل.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من خطاب وجهته الخطوط الجوية القطرية إلى شركائها التجاريين في السودان، تعلن وقف عدد من رحلاتها المجدولة إلى السودان.

وألغت الشركة القطرية حجز التذاكر من السودان، على متن خطوطها.

ونقل موقع "سودان تربيون" الخبر، مؤكدا أن الشركة "قررت في تعميم إلغاء رحلاتها المجدولة للخرطوم خلال شهر فبراير، كما قررت وقف إصدار التذاكر من الخرطوم حتى اشعار آخر".