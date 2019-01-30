السعودية تجدد دعهما للسودان للحرص علي أمنها واستقرارها

جدّد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، دعمه للسودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة تضامناً من السعودية مع السودان.

وأوضح وزير الإعلام، تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "وأس" أمس، عقب الجلسة أن موقف السعودية يجسد مواقفها الثابتة بقيادة خادم الحرمين الشريفين مع الدول الشقيقة والحرص على أمنها واستقرارها.

وأشار "الشبانة" إلى تأكيد الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرار لها، وبعثه وفداً وزارياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد بعث وفداً وزارياً سعودياً إلى السودان، تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

واستقبل رئيس الجمهورية، المُشير عمر البشير، الخميس، الماضي الوفد الوزاري السعودي الذي يضم كلاً من وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير النقل، نبيل بن محمد العامودي، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد بن عبد العزيز قطان.