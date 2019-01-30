وزير النقل: لا اتجاه لتشريد عمال موانئ بورتسودان

نفى وزير النقل السوداني، حاتم السر، وجود اي أتجاه لتشريد أو تهميش العاملين بالموانئ على خلفية الاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة فلبينية لإدارة وتشغيل الميناء الجنوبي للحاويات.

وكان قد دخل عمال محطة الحاويات بالميناء الجنوبي ببورتسودان، في اضراب عن العمل امس الاثنين امتد لأربعة ساعات احتجاجاً على توقيع وزارة النقل اتفاقاً مع شركة فلبينية.

وأغلق العمال مداخل ومخارج المحطة بوضع حاويات يصل طولها ٤٠ قدم على الأبواب لمنع دخول مناديب الشركة للمحطة وتم ايقاف مناولة الحاويات من وإلى السفن بجميع ارصف الميناء.

ووصل وزير النقل الى بورتسودان مساء أمس، ودخل في اجتماعات متواصلة مع اتحاد نقابات العمال بالولاية وقيادات العمل بالهيئة بحضور والي ولاية البحر الأحمر، ووزير الدولة بوزارة النقل ووكيل وزارة النقل ووكيل وزارة المالية الاتحادية.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، حرص الدولة على حقوق ومكتسبات العاملين بهيئة الموانئ البحرية، وقال ان الاتفاق الذي تم توقيعه مع الشركة الفلبينية، تخدم مصلحة السودان في مجال النقل البحري والاستفادة من الخبرات العالمية لمواكبة التطور والتنافس العالمي في هذا المجال.