البنك المركزي: تسليم الفئات النقدية الجديدة للمصارف اليوم

أعلن بنك السودان المركزي، تسلم المصارف التجارية للفئات الجديدة (100-200) جنيه اليوم ( الأربعاء).

وكشف محافظ بنك السودان، د. محمد خير الزبير، لدى لقائه مديرى عموم المصارف التجارية العاملة بالبلاد، عن وجود خطة أخرى لتغذية الصرافات الآلية تغذية شاملة داخل وخارج ولاية الخرطوم.

وأكد عمل البنك على تغطية الأجور والمرتبات بالكامل، مشيراً الى خطة البنك المركزى لمعالجة مشكلة النقص في الأوراق النقدية، ووجه المصارف بالتعاون مع بنك السودان المركزي بغرض انفاذ هذه الخطة.

من جانبه طالب رئيس اتحاد المصارف السودانى، عباس عبدالله عباس، مديرى عموم المصارف التجارية للتعاون والتنسيق مع البنك المركزي لإنفاذ خطته الرامية لإعادة الثقة فى النظام المصرفي.

وأقرت الحكومة السودانية العام الماضي قرارا بتحجيم الكتلة النقدية بالمصارف بهدف السيطرة على أسعار صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.