إطلاق سراح المعتقلين بعد إجراء "حوار" معهم داخل السجن

أطلق جهاز الأمن والمخابرات الوطني، سراح 186 شاباً تم اعتقالهم في الاحتجاجات الأخيرة، بمبادرة من المدير العام للأمن السوداني الفريق أول صلاح قوش.

جاء ذلك عقب زيارة قوش للمعتقلين ظهر اليوم بمقر اعتقالهم بسجن الهدي غربي مدينة أم درمان شمال غرب مركز العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال اللواء حسان في تصريحات صحفية بحسب صحيفة "آخر لحظة" إن مدير الأمن السوداني أجرى حواراً مع الشباب المعتقلين ظهر اليوم بمقر اعتقالهم، توصلوا من خلاله لتفاهمات حول الأسباب التي دعت الشباب للتظاهر، وأفضى الاجتماع لتكوين لجنة من الشباب المعتقلين لبحث القضايا التي دعت للتظاهر والسعي لحلها عبر النقاش والحوار.