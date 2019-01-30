انجاز تاريخي ينتظر "محمد صلاح" أمام ليستر سيتي

يواجه ليفربول نظيره ليستر سيتي، اليوم الأربعاء في الجولة 24 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيليد.
وينتظر المحترف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، في آخر موسمين، إنجازاً تاريخياً، خلال مواجهة ليستر سيتي.
وسيتساوي محمد صلاح مع الإنجاز الذي حققه لويس سواريز إذا سجل هدفين مع ليفربول في الدوري الممتاز أمام ليستر سيتي في الأنفيلد اليوم الأربعاء، حيث سيصل للهدف رقم 50 في الدوري مع ليفربول، خلال 60 مباراة فقط.
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