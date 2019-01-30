تريزيجيه يرحل عن صفوف قاسم باشا التركي

غاب محمود حسن تريزيجيه جناح قاسم باشا عن تدريب فريقه اليوم طلبًا للانتقال إلى جالاطا سراي بطل الدوري التركي. ونقلت صحيفة سبورأنديباي تصريحات لتريزيجيه، أنه أكد لإدارة ناديه رغبته في الانتقال إلى جالاطا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري. ويرغب نادي لاتسيو الإيطالي في ضم تريزيجيه وعرض 6 ملايين يورو لضمه في يناير الجاري. وانضم تريزيجيه لقاسم باشا في الموسم الماضي معارا من نادي أندرلخت البلجيكي، قبل أن ينتقل لهم بشكل كامل منتصف الموسم.

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