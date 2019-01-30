عاجل .. تعرف علي تفاصيل تحقيق قوش مع "مريم المهدي"

كشفت نائبة رئيس حزب الأمة القومي، الدكتورة مريم الصادق المهدي، عن تفاصيل إعتقالها من قبل قوة تابعة الي جهاز الامن والمخابرات صباح اليوم الاربعاء، وقالت ان تحقيقاً جري معها من قبل مدير الجهاز الفرق اول صلاح قوش، الا انه لم توضح ماهية التحقيق.وقالت مريم في بيان صحفي تلقت "اخبار الخليج 365 365"، نسخته، بان الاعتقال هو محاولات للترويع الا انه لن يثنيها علي حسب قوله.وأكدت ان أن مواقف حزب الأمة القومي ونداء السودان، وقوى الحرية والتغيير وكافة قطاعات الشعب السوداني باتت واضحة، ومحددة، والاتجاه الأجدى للنظام بكافة مؤسساته هو الاستجابة الفورية وقبل سفح مزيد من الدماء لمطالب الشعب."اخبار الخليج 365 365" تنشر نص بيان الدكتورة مريم المهدي

بسم الله الرحمن الرحيم

بالأمس وحوالي الساعة السابعة والنصف مساء، بينما كنت خارج منزلي بالصافية، حضرت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني وروعت بناتي وابنائي باقتحام غرفهم بدون استئذان بزعم انهم يبحثون عني ويعلمون أنني مختبئة في مكان ما بالبيت، وحينما تأكدوا من عدم وجودي انصرفوا.

وفي حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم حضرت قوة أخرى تابعة لنفس الجهاز قوامها اثنين عدد بوكس محملة بمنسوبي الجهاز، وقالوا إنهم حضروا لاصطحابي لرئاسة جهاز الأمن لأخذ إفادة مني بحسب تعبيرهم.

لم يكن معهم ورقة استدعاء كما درجوا في الحالات الشبيهة حيث يبلغون المستدعى بمواعيد لحضوره، بل اصطحبوني لمبانيهم في رئاسة الجهاز بالخرطوم، وهناك بقيت في الانتظار حوالي ساعتين، وبعدها اقتدتُ لمقابلة مدير الجهاز الذي حقق معي، ومن ثم تم الإفراج عني حوالي الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وأؤكد أن محاولات الترويع لا تثنينا، كما أن مواقف حزب الأمة القومي ونداء السودان، وقوى الحرية والتغيير وكافة قطاعات الشعب السوداني باتت واضحة، ومحددة، والاتجاه الأجدى للنظام بكافة مؤسساته هو الاستجابة الفورية وقبل سفح مزيد من الدماء لمطالب الشعب.

تقبل الله شهداءنا وشفى الجرحى، وهيأ لبلادنا الخلاص. اللهم آمين.



مريم المنصورة الصادق المهدينائبة رئيس حزب الأمة القوميالأربعاء 30 يناير 2019م